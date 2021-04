Aus dem Polizeibericht in Mandelbachtal : Einbruch in Einfamilienhaus

Mandelbachtal Im Zeitraum von 13. April (Dienstag), 19.20 Uhr, bis 14. April, 12 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Adenauerstraße in Mandelbachtal ein. Nach Polizeiangaben steuerten sie die Rückseite des Hauses an, stellten eine dort vorgefundene Leiter an und gelangten so auf den Balkon.

Hier hebelten der oder die Täter die Balkontür auf und durchsuchten das Anwesen nach Wertgegenständen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde lediglich ein geringer Bargeldbetrag gestohlen. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.