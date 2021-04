Aus der Kommunalpolitik : Gemeinderat Mandelbachtal tagt online

Mandelbachtal An diesem Mittwoch (14. April) tagt um 18 Uhr wieder der Gemeinderat. Während das Gremium wegen der Corona-Pandemie per Videokonferenz online zusammenkommt, können an der Sitzung interessierte Bürger das Geschehen im Sitzungssaal des Ormesheimer Rathauses, unter Berücksichtigung der üblichen AHA-Regeln, verfolgen.

