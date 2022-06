Kolumne Unsere Woche : Drei Indexe der Unsicherheit

Über Wortschöpfungsungetüme, einen Stau der Millionen und das Gewicht eines Piktogramm.

Wer Sicherheit sucht, wird sie dieser Tage also weder im Grasland noch im Wald finden, – dafür in der Stadt? Homburg hat einen neuen Sicherheitschef: Reiner Hartz leitet ab sofort die hiesige Polizeiinspektion. Er ist damit für die Sicherheit von 10,8 Prozent der Saarländer verantwortlich. Für Hartz ist das Schöne am Beruf, „dass man so vielfältige und interessante Aufgaben hat, dass es niemals eintönig wird.“