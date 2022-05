Kolumne Unsere Woche : Einmal zum Zweiten, Dritten, Vierten und Fünften

Über eine Hundertjährige mit vielen Zweien, Dreien im Biosphären-Netzwerk und einen Zerstreuten.

Aller guten Dinge sind drei und aller guten Zweien sind vier und fünf: So lässt sich folgern, wenn man auf den Geburtstag von Erika Pauly aus Rohrbach blickt. Geboren am 28.2.1922 feierte sie dieses Jahr am 28.2.2022 ihren 100. Geburtstag. Glückwunsch!

Und nun Wünsche und Ziele zum Dritten: In Blieskastel muss, von manchem (un-)gewünscht, künftig eine Photovoltaikanlage aufs Dach von Neubauten. Erklärtes Ziel ist die Energieunabhängigkeit eines jeden Haushaltes. Klima-Weitsicht oder übers Ziel hinausgeschossen? Entsprechende gesetzliche Vorgaben existieren jedenfalls nicht, vorausschauend schnell kommt diese Verpflichtung also.

Leider auch bei Einmal-Momenten, von denen es keinen Zweiten oder Dritten geben sollte. In Ballweiler mehlte ein Missetäter ein Hakenkreuz auf die Straße. Von dieser beschränkten Zerstreuung auf den Kolumnen-Klassiker des schrankenlosen Schranken-Streits in Blieskastel zu kommen, liegt nicht fern. Zum vierten oder fünften Mal dessen Auswüchse zu schildern, liegt an dieser Stelle aber sehr wohl fern. Nur so viel: Vielleicht braucht es einmal einen Schrankenwärter. Oder besser gleich zwei, drei, vier oder fünf?