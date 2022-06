Kolumne Apropos : Die Mischung macht‘s – nicht besser

Über einen Meldungs-Mix mit Auto.

Es kriselt in der Autowelt. Während der chinesische Automarkt unter Druck steht (mit 1,35 Millionen Autos wurden im Mai dieses Jahres 17 Prozent weniger als im Mai 2021 ausgeliefert), entweicht in Deutschland leise zischend die Luft aus der voluminös angekündigten Steuerentlastung für Autofahrer. Laut ADAC war Diesel zuletzt noch um 5,2 Cent günstiger als am Tag vor Inkrafttreten der Entlastung. Die Höhe der Entlastung beträgt demgegenüber bei Diesel eigentlich 16,7 Cent. Eine steuerliche Entlastung als Luftnummer?

Luftig wird es derzeit jedenfalls in den Geldbörsen der Tankkunden. Nüchtern nimmt dieses Preis-Wunder(n) wohl niemand hin. Ein Tankstellenbesuch mit 5,2 Promille (geschehen im Raum Singen bei Konstanz) ändert die Preise nicht. Alles von sich schmeißen (in Lüdenscheid missbrauchte ein Fahrer sein Auto als Müllkippe) ist auch keine Lösung. Für diesen schnellen Gedanken muss man nicht erst Formel-1-Rennfahrer werden (Brad Pitt soll einen solchen bald auf der Kino-Leinwand mimen).

Mal sehen: Zunächst ein Wirtschaftsminus (in China) vermengt mit luftiger Entlastung (in Deutschland). Dann kann der Pegel (in Promille) eines Autofahrers beliebig hoch sein, am Ergebnis (Müll) ändert sich leider nichts. Erkenntnis in diesem Fall: Die Mischung macht‘s – nicht besser.