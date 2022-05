Kolumne Apropos : Und täglich grüßen Kekse

Da traut man seinen Augen nicht. Steht da doch tatsächlich „Im Interesse der Benutzerfreundlichkeit verwenden wir auf unseren Seiten Cookies“, so die Einblendung auf der Internetseite der Europäischen Kommission.

Jetzt wissen der versierte Bäcker und der versierte Netz-Surfer, man muss nicht alle Kekse in der Küche haben. Also ruhig auch „Nein“ sagen zu den Keks-Grüßen. Das hält man eine Weile durch, spätestens beim Besuch der dritten Internet-Seite gehen einem die beständigen Grüße von Keksen dermaßen auf den Keks, dass man sie entweder ignoriert, wahllos auf irgendetwas klickt – um die Meldungseinblendung los zu werden – oder die Ambitionen von Europäischer Benutzerfreundlichkeit in aller Freundlichkeit zum Mond wünscht.