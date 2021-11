In der Nacht auf Samstag : Haustür mit Stein beschädigt

In der Nacht auf Samstag

Bexbach In der Rathausstraße in Bexbach hat jemand auf eine Haustür eingehämmert. Jetzt fahndet die Polizei.

Vermutlich mit einem Backstein hat ein bislang Unbekannter eine Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Rathausstraße in Bexbach beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, zertrümmerte er die Glaseinfassung in der Tür. zwischen Freitag, 29. Oktober 22.50 Uhr, und Samstag, 30. Oktober, 10.15 Uhr.