Konzert in Einöd : Young Voices überzeugen bei Comeback

Einöd Die Einöder Formation rückte beim ersten Auftritt nach Corona-Zwangspause Nena-Werke in den Mittelpunkt. Die Freude war groß.

„Oh happy day“ von den Edwin Hawkins Singers: Mit diesem Song eröffneten der Chor der Young Voices Einöd in der Apostelkirche Einöd sein Herbstkonzert vor gut 100 Besuchern. Endlich wieder ein Auftritt der Sänger unter der Leitung von Andre Koch. Fast zwei Jahre war der Chor coronabedingt nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Nun war es am vergangenen Sonntag endlich wieder soweit.

Gut 60 Minuten wurden die Besucher in der Apostelkirche in Einöd von den Young Voices mit dem Stück von Nena „Wunder geschehen“ unterhalten. Erstmals wurde das Album von Nena am 5. November 1989 veröffentlicht. Ein Großteil der zehn Lieder entstand in Zusammenarbeit mit Jürgen Demel, dem Bassisten der Nena-Band. In den Texten, die sich hauptsächlich mit dem Abschiednehmen beschäftigen, verarbeitet Nena den Tod ihres 1988 geborenen Sohnes Christopher. Auf eine traurige Art passt die Liedreihe auch zu Corona,m dem Virus, das weltweit viele Tote forderte. Abschiednehmen hieß es für die Freunde und Verwandten der Corona-Toten. Abschiednehmen von den vielen Einschränkungen im täglichen Lebens durch Corona – das ist ein Wunsch vieler Menschen. Mit Musik und Gesang ein Stück Abstand gewinnen vom alltäglichen Stress, sei es beruflicher, privater und seit fast zwei Jahren wegen Corona, das ist auch das Ziel des Konzertauftrittes der Young Voices Einöd. Das einstündige Konzert am Sonntag in der Apostelkirche trug dazu ein wenig bei.