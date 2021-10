Einbruch in Bexbach : Täter ließ bei Einbruch Bargeld mitgehen

Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa Foto: dpa/Friso Gentsch

Bexbach Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, der am Freitag in ein Einfamilienhaus in Bexbach eingestiegen ist. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 12 und 21.30 Uhr. Betroffen war ein frei stehendes Einfamilienhaus in der Kolpingstraße.

Der Einbrecher hebelte nach Angaben der Polizei die Terrassentür des Anwesens auf, begab sich in das Anwesen und entwendete Bargeld im dreistelligen Bereich. Anschließend verließ er das Tatobjekt über den Einstiegsweg und entkam unbekannt.