Versuchte räuberische Erpressung : Kinder wollten Jungen (12) in Bexbach ausrauben – Was die Polizei bisher darüber weiß

Kinder wollten Jungen (12) in Bexbach ausrauben – Was die Polizei bisher darüber weiß

Bexbach Die jungen Täter sollen es auf das Handy ihres gleichaltrigen Opfers abgesehen haben. Und schreckten nicht davor zurück, den Jungen mit einer Waffe zu bedrohen.

Die Homburger Polizei geht zurzeit einem ungewöhnlichen Fall in Bexbach nach. Zwei Kinder sollen dabei versucht haben, einen gleichaltrigen Jungen auszurauben. Dem Kind gelang es aber, seine Peiniger abzuschütteln.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll sich die versuchte räiberische Erpressung zwischen Stadtpark Grüne Lunge und Sportplatz ereignet. Demnach lauerten zwei Kinder dem Zwölfjährigen im Stadtpark auf. Zuerst sprachen sie ihn an und verlangten sein Handy samt Kopfhörer. Als das Kind nicht spurte, soll einer der Komplizen ein Taschenmesser gezückt haben, um so an das Mobiltelefon zu gelangen.