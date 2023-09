Einer der größten Kriminalfälle des Saarlandes Pascal ist seit 22 Jahren verschwunden – warum der Fall bis heute bewegt

Am 20. September 2004 beginnt vor dem Saarbrücker Landgericht der Pascal-Prozess. Dreizehn Männer und Frauen sollen an der Ermordung des Fünfjährigen und zuvor an dessen Missbrauch in der Tosa-Klause beteiligt gewesen sein. Pascal Zimmer soll zu Tode misshandelt, seine Leiche in einen blauen Müllsack verpackt und mit einem Renault 4 zur Kiesgrube gebracht worden sein. So steht es in der Anklageschrift.