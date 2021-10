Unterricht im Wald : „Waldpilz“ für Kinder in Bexbach

Bexbach Nabu errichtet Unterstand für Waldklassenzimmer. Unterstützung vom Ministerium.

Bereits im Jahr 2017 hat die Nabu-Ortsgruppe Bexbach das Waldklassenzimmer gebaut. Der „Waldpilz“ soll nun als thematisch passender Wetterschutz das Ganze abrunden. Er besteht aus einer Säule sowie einem darauf befestigten offenen Dach aus Holz. So kann das umweltpädagogische Angebot am Gänseweiher künftig auch bei schlechtem Wetter genutzt werden. Das Klassenzimmer wird regelmäßig von der freien Waldorfschule in Bexbach im Rahmen ihres Unterrichts besucht und darüber hinaus vom Naturschutzbund für Veranstaltungen genutzt. Die Fördermittel des Ministeriums stammen aus der Förderrichtlinie „Ehrenamt“, heißt es in der Pressemitteilung des Umweltministeriums weiter.