Zusammenstoß in Bexbach : Verkehrsunfall zwischen Pkw und Rettungswagen

Symbolfoto: Marcel Kusch/dpa Foto: dpa/Marcel Kusch

Bexbach In der Bexbacher Hochstraße kam es am Mittwoch kurz nach 16 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Rettungsfahrzeug. Der Rettungswagen mit St. Wendeler Kennzeichen überholte mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht eine Reihe von Autos, die diesem Platz gemacht haben, indem sie laut Polizei am rechten Fahrbahnrand anhielten.

Plötzlich scherte ein schwarzer Wagen mit Homburger Kennzeichen nach links aus, um in die Hochwiesmühlstraße abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit dem auf gleicher Höhe fahrenden Rettungswagen. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15 000 Euro.