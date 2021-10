Mitgliederversammlung : Klaus Spallek führt weiter die Reservisten Bexbach an

Bexbach Die Reservistenkameradschaft (RK) Bexbach, früher Reservistenkameraschaft Höcherberg, hat einen neuen Vorsitzenden. Und das ist gleichzeitig auch der alte: Stabsfeldwebel der Reserve Klaus Spallek wird auch in den kommenden Jahren die Geschicke der im Reservistenverband organisierten, ehemaligen Angehörigen der Bundeswehr in Bexbach lenken.

Vor den eigentlichen Vorstandsneuwahlen gab der alte und neue Vorsitzende der RK Höcherberg, Klaus Spallek, einen Einblick in die Aktivitäten der organisierten Reservisten in Bexbach in der Zeit zwischen 2018 und 2021. Da fanden sich im ersten Jahr die Teilnahme am närrischen Jahrmarkt der Stadt, ein Tag der offenen Tür, ein Erbsensuppen-Kochen an der Schule am Webersberg in Homburg, ein Oktoberfest, Teilnahme an den Neujährsempfängen in Bexbach und Lebach sowie auch das Unterstützen der Ottweiler Reservisten beim „Kochen für soziale Zwecke“. Hier erklärte Spallek: „Für die, die es nicht wissen: Wir arbeiten mit der RK Ottweiler zusammen, weil beide Kameradschaften nicht mehr so groß sind. Hier unterstützen wir uns gegenseitig.“