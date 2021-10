Fahrerflucht in Marpingen : Auto beschädigt und geflüchtet

Foto: dpa/Friso Gentsch

Marpingen In der Marienstraße in Marpingen ist am Samstag gegen kurz vor 13 Uhr ein Auto beschädigt und der Unfall nicht gemeldet worden. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel berichtet rammte der Fahrer eines blauen Mercedes-Benz vor der Marienapotheke einen parkenden weißen Ford Focus und flüchtete, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Bei dem Fahrer soll es sich um einen älteren Mann gehandelt haben. Der Mercedes müsste im Bereich der rechten Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt sein.