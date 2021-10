Polizei ermittelt : Bizarrer Fall in Homburg: Unbekannter attackiert Jungen (16) und haut ab

Bizarrer Fall in Homburg: Unbekannter attackiert Jungen (16) und haut ab

Die Polizei geht einer Körperverletzung in Homburg nach (Symbolbild).

Homburg Was war das für eine Attacke? Welche Hintergründe hat dieser Fall, bei dem ein Jugendlicher in aller Öffentlichkeit bedroht und verletzt wurde? Das sind die Details, die bislang den Ermittlern bekannt sind.

Ein Angriff auf einen Jugendlichen in Homburg beschäftigt die Polizei seit diesem Wochenende. Demnach ist ein 16-Jähriger ohne ersichtlichen Hintergrund auf offener Straße attackiert und verletzt worden. Der Täter verschwand unerkannt. Was bislang bekannt ist, schildert ein Behördensprecher.

So soll ein Mann aus heiterem Himmel in der Innenstadt sein Opfer angegangen sein. Zuerst warf der Unbekannte den jungen Homburger zu Boden. Darauf beleidigte der Fremde den Jungen und bedrohte ihn dabei.

Dann ließ der Angreifer von ihm ab, setzte sich in ein Auto und fuhr davon. Der Jugendliche wurde bei der Attacke am Bein verletzt. Wie gravierend die Blessur ist, dazu machte die Polizei keine Angaben.

Einige Zeit nach dem Zwischenfall erschien das Opfer mit seinen Eltern auf der Wache, um die Tat anzuzeigen. So soll er bereits am Freitag, 29. Oktober, zwischen 19.40 und 19.45 Uhr angegangen worden sein. Tatort: Gerberstraße nahe des Deichmann-Parkplatzes. Das Alter des Täters schätzt das Opfer auf Ende 20. In dem Fluchtwagen, ein schwarzer Seat-Ibiza, soll ein Kind gesessen haben. Mit diesen Hinweisen suchen die Ermittler nun Zeugen, um den Fall aufzuklären. Bislang ist völlig unklar, warum der Jugendliche Ziel dieses Übergriffs geworden ist.