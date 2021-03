Feuerwehr Kirkel muss ausrücken : Schwarze Flüssigkeit auf dem Mutterbach

Limbach Proben werden nun analysiert – Feuerwehr Kirkel, Polizei und Umweltamt im Einsatz

Eine zähe schwarze Flüssigkeit trieb am Donnerstagnachmittag, 4. März, im Mutterbach. Auf 300 bis 400 Meter war dieser zwischen dem Solarfreibad Limbach und der Autobahn A 8 auf diese Art und Weise verschmutzt. Das teilen Feuerwehr und Gemeinde mit. Noch wisse man nicht genau, um welchen Stoff es sich dabei gehandelt habe, hieß es weiter. Das Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz (LUA) habe Proben entnommen, die nun analysiert werden, so der Stand am Freitagmorgen. Auch sei noch unklar, wo und auf welche Art und Weise der Stoff in den Bach gelangt sei, sagte die Gemeinde auf Anfrage.