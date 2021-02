Freiwillige Feuerwehr Riegelsberg : Ein Einsatz endete tragisch

Großbrand im Juli auf einem Feld in Riegelsberg. Foto: BeckerBredel

Riegelsberg Riegelsberger Feuerwehr hatte viel zu tun. Corona erschwerte das Üben.

Die Feuerwehr Riegelsberg blickt auf ein außergewöhnliches Jahr zurück: „Auch die Feuerwehr wurde durch die Corona-Pandemie gezwungen, in ihrer täglichen Arbeit umzudenken“, sagt ihr Sprecher Pascal Altmayer. So musste der Übungs- und Ausbildungsbetrieb zeitweise über Wochen eingestellt werden oder konnte nur in Kleingruppen oder online stattfinden. Betroffen waren auch alle Gruppenstunden und Freizeitaktivitäten der Jugend- und der Kinderfeuerwehr.

Doch trotz aller Einschränkungen hatten die Einsatzkräfte 2020 viel zu tun. Die beiden Löschbezirke (LB) Riegelsberg und Walpershofen wurden zu insgesamt 79 Einsätzen alarmiert, bei denen auch 13 Menschen gerettet oder aus misslichen Lagen befreit wurden. Bei den Einsätzen handelte es sich um 17 Brände, 40 technische Hilfeleistungen, zwei Einsätze wegen Tieren, zehn sonstige Einsätze und zehn Fehlalarme; der LB Riegelsberg wurde 75 Mal angefordert, der LB Walpershofen 38 Mal. Besonders tragisch war der Wohnungsbrand in der Überhofer Straße im Mai, bei dem zwei von der Feuerwehr zunächst gerettete Menschen wenig später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlagen. Zu einem Großbrand kam es im Juli auf einem Feld zwischen Riegelsberg und Walpershofen: Eine Ballenpresse war in Brand geraten, das Feuer breitete sich schnell auf große Teile der Ackerfläche aus. Knapp 100 Feuerwehrleute aus Riegelsberg, Walpershofen, Heusweiler und Saarbrücken waren im Einsatz. Im Mai musste in Walpershofen ein Mann aus einem Bach gerettet werden, der nachts einen 15 Meter tiefen Abhang heruntergestürzt war.