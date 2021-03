Zeugen gesucht : Parkrempler vor Edeka-Markt Kirrberg

Foto: dpa/Jens Wolf

Kirrberg Unfallflucht auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Kirrberger Ortsstraße: Wie die Polizei berichtet, war am Donnerstag, 4. März, zwischen 17.05 und 17.11 Uhr ein geparkter schwarzer Seat Leon mit Homburger Kreiskennzeichen durch einen bisher unbekannten Pkw, vermutlich beim Rangieren in oder aus einer benachbarten Parklücke, beschädigt worden.