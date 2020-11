Polizei sucht in Schwarzenbach nach Zeugen : 35-jähriger Mann schlägt mit Hammer um sich

Schwarzenbach Am vergangenen Freitag war in Schwarzenbach ein Mann unterwegs, der mit einem Hammer für Sachbeschädigungen gesorgt hat.

Der Polizei Homburg wurde gegen 9.55 Uhr mitgeteilt, dass in der Einöder Straße, in der Nähe einer Bäckerei, ein Mann mit einem Hammer auf einen Pkw und einen Zigarettenautomaten einschlage. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde vor Ort ein 35-jähriger Mann als Täter identifiziert. An dem Zigarettenautomaten wurde dabei eine leichte Beschädigung festgestellt, jedoch konnte kein beschädigtes Fahrzeug in der Nähe des Tatortes gefunden werden, teilt die Polizei weiter mit.