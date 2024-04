Sei Anfang Januar klafft hier ein Loch Sanierung der Mauer an der Gustavsburg dauert noch

Jägersburg · Der Schock war ziemlich groß, als nach dem Dauerregen Anfang des Jahres ein großes Loch in der Brüstungsmauer an der Seite der Jägersburger Gustavsburg in Verlängerung der Hubertuskapelle klaffte.

18.04.2024 , 12:30 Uhr

In der Mauer an der Seite der Gustavsburg in Verlälngerung der Kapelle klafft sichtbar ein Loch. Man sieht auf den auf höherem Niveau liegenden Innenhof durch zwei „Sehschlitze“. Foto: Daniel Fuchs