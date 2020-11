Freizeittipp für Homburg : Vor der Winterpause noch in die Schlossberghöhlen

Homburg Nur noch wenige Tage, genauer gesagt bis zum 30. November, bietet sich in diesem Jahr die Gelegenheit, die Schlossberghöhlen zu besuchen. Der Tipp der Tourist-Info Homburg: Warum diesen Besuch nicht mit einem Spaziergang nach dem Motto „Homburg von oben nach unten“ verbinden?

Die Tour beginnt auf dem Homburger Hausberg, dem Schlossberg. Die Aussicht bis weit in das Saarland und den pfälzischen Westrich belohne für den etwas mühsamen Aufstieg. Hoch oben über der Stadt thront die Burg, Schloss- und Festungsanlage. Die ehemalige mittelalterliche Burg (Hohenburg) war Besitz der 1146 erstmals urkundlich erwähnten Grafen von Homburg. Nach ihnen ist die am Fuße der Berg entstandene und durch Kaiser Ludwig von Bayern um das Jahr 1330 zur Stadt erhobene heutige Kreis- und Universitätsstadt Homburg benannt. Nach dem Tod des letzten Grafen von Homburg 1449 fielen Burg und Stadt an die Grafen von Nassau-Saarbrücken. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ließ Graf Johann IV. von Nassau-Saarbrücken die Burg in ein Renaissanceschloss als Residenzsitz umbauen und befestigen.