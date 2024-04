Spatenstich am Uniklinikum in Homburg Ein Neubau für die Lehre der Anatomie

Für Krasteva-Christ ist Gewissheit: Mit dem Neubau werde man herausragende Lehre verwirklichen können, „weil alles total modern ausgestattet sein wird, ganz anders als im alten Gebäude von 1964“. Im besagten Altbau sei es, beispielhaft genannt, nicht mehr möglich, die vorgegebenen Formaldehyd-Werte einzuhalten. Aber nicht nur was werde sich im neuen Gebäude ändern. „Es wird viel mehr Digitalisierung und weitere Verbesserungen geben.“ Was Krasteva-Christ im Gespräch auch klarmacht: Es geht nicht allein darum, die Lehre baulich und technisch auf ein neues Niveau zu haben. „Es ist wichtig, dass man wahrnimmt, dass das auch eine Art von Hommage an die freiwilligen Körperspenderinnen und Körperspender ist.“ Die stellten ihren Körper „für die gute Sache zur Verfügung – damit wir diese Ausbildung für die Mediziner machen können“. Zum Hintergrund: Die von Krasteva-Christ genannten freiwilligen Körperspenden Verstorbener sind Grundlage für die Ausbildung angehender Medizinerinnen und Mediziner im Bereich der Anatomie.