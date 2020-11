Polizei sucht Zeugen : Kabeldiebstahl auf Baustelle in Homburg

Foto: dpa/Fabian Strauch

Homburg Auf etwa 30 bis 40 Meter Starkstromkabel hatten es unbekannte Täter bei einem Diebstahl in der Pasteurstraße in Homburg abgesehen. Wie die Polizei berichtet wurde das Fehlen der Kabel auf einer dortigen Baustelle am Montag, 16. November, 8 Uhr festgestellt.