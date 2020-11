Unfall in der Homburger Innenstadt : 95-Jähriger wurde auf Geberstraße angefahren

Ein Fußgänger wurde in der Homburger Innenstadt von einem Auto erfasst. Foto: dpa/Stefan Puchner

Homburg Leicht verletzt wurde ein 95-jähriger Fußgänger bei einem Unfall am Samstag, 21. November, gegen 12.15 Uhr in der Homburger Innenstadt. Die Polizei zu den Details: Eine Autofahrerin, 61, war von den Schanzstraße in die Gerberstraße abgebogen und hatte den Mann erfasst, der in Höhe des Parkplatzes schon auf der Straße stand.

Nun werden Zeugen gesucht.