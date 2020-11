An der A8-Abfahrt Einöd : Unfall durch verlorene Spanngurte

Auf der A8 sorgten verlorene Spanngurte für einen Unfall. Foto: dpa/Carsten Rehder

Einöd (ust) Weil ein bislang unbekannter Autofahrer mehrere Spanngurte verloren hat, kam es am Donnerstag, 19. November, gegen 14 Uhr zu einem Unfall auf der A 8, an der Abfahrt Einöd in Richtung Neunkirchen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, fuhr ein Lastwagen-Fahrer mit seinem Sattelzug über die Spanngurte und beschädigte sich einen Reifen.

Nun wird zum einen derjenige gesucht, der die Spanngurte verloren hat, zum anderen bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen melden.