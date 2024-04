Platzmangel an Homburger Grundschulen Schule in Beeden soll wegen Raumnot einen Container bekommen

Die Raumnot an den meisten Homburger Grundschulen ist so groß, dass an vielen Standorten sogar mehrere Container auf den Höfen stehen, die als Behelfsklassenzimmer dienen oder in denen sich die Nachbetreuung abspielt. Der Grund dafür ist schlicht, dass der Platz in den Bestandsgebäuden bei weitem nicht mehr ausreicht.