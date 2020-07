Vorfall in der Homburger Altstadt : Unbekannter bedrängt junge Frau

In der Homburger Altstadt kam es zu einem Übergriff auf eine junge Frau. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Homburg Eine junge Frau ist am vergangenen Freitagabend, 17. Juli, zwischen 17 und 18 Uhr in der Kirchenstraße in der Homburger Altstadt von einem unbekannten Mann festgehalten und bedrängt worden.

Wie die Polizei weiter mitteilte, ließ dieser erst von der Frau ab, als Passanten einschritten. Nun werden Zeugen des Vorfalls gesucht.