Polizei sucht Zeugen : Übergriff auf junge Frau in Homburg

(Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Homburg Am Freitagabend (17.07.2020) kam in der Kirchenstraße in Homburg zu einem Übergriff auf eine junge Frau. Wie die Polizei mitteilt, wurde diese dort von einem unbekannten Mann festgehalten und bedrängt.

Der Unbekannte ließ erst von der Geschädigten ab, als Passanten einschritten.