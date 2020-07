Kulturgesellschaft sieht zu hohe Risiken in Corona-Krise : Homburger Artmosphäre ist abgesagt

Eigentlich soll man sich in Homburg fühlen wie bei den Straßenmalern in Paris, so wie im Künstlerviertel Montmartre - doch die Artmosphäre, geplant für Ende August, wurde nun doch abgesagt. Foto: gms/Maison de la France

Homburg (ust) Eigentlich wurden der Artmosphäre Homburg in diesem Coronajahr ganz gute Chancen eingeräumt. Schließlich findet sie draußen statt und erst Ende August sollte die Homburger Innenstadt zur großen Freiluftgalerie werden.

In Homburg ist damit das kulturelle Sommerprogramm weiter reduziert. Der Musiksommer mit den Reihen Querbeat und Jazzfrühschoppen läuft bislang nicht. Allerdings ist die Reihe Kultur im Museum bereits gestartet. An den gewohnten Orten Römermuseum, Gustavsburg und Klosterruine spielt man allerdings ausschließlich im Freien. Blickt man noch ein Stückchen weiter, Richtung Herbst, dann geht es kulturell von draußen wieder nach drinnen: Denn die beiden etablierten Reihen der Meisterkonzerte und der Theatergastspiele starten dann normalerweise. Bislang weiß jedoch keiner so genau, wie es dann in der Corona-Krise aussehen wird. Noch plant man hier ziemlich normal, allerdings mit verbesserten Schutzmaßnahmen im Saalbau.