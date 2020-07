Übergriff in Innenstadt Homburg : Mann wurde in der Zweibrücker Straße beraubt

Am späten Mittwochabend wurde ein 40-jähriger Mann in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Zweibrücker Straße in Homburg beraubt und geschlagen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Homburg Rabiat ging am späten Mittwochabend ein Dieb in der Homburger Innenstadt vor. In einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Zweibrücker Straße beraubte der 37-jährige Täter einen 40-jährigen Mann aus Kaiserslautern.

Der Vorfall ereignete sich gegen 22.40 Uhr. An der Haustür stieß der Dieb den Geschädigten zunächst zu Boden, ehe er ihm laut Angaben der Polizei mehrere Schläge und Fußtritte verpasste und anschließend dessen Mobiltelefon an sich riss. Der 40-Jährige erlitt bei dem tätlichen Angriff leichte Verletzungen im Gesicht und an einer Hand.

Der Täterverdächtige konnte im Anschluss an die Tat von der Polizei Homburg festgenommen und zur Sache befragt werden. Das Mobiltelefon des Geschädigten wurde aufgefunden und sichergestellt.

Sowohl der Tatverdächtige als auch der Geschädigte standen zum Tatzeitpunkt unter Alkoholeinfluss und sind sich offensichtlich gegenseitig bekannt.