Festnahme in Homburg : Nach Raub in Burbach: Polizei stellt zwei Männer

Das Spezialeinsatzkommando der Polizei rückt am Donnerstag (16. Juli) zu einem Einsatz in die Kaiserslauterer Straße nach Homburg aus. Die Beamten nahmen zwei Verdächtige fest. Foto: BeckerBredel Foto: BeckerBredel

Homburg/Burbach Ermittler des Dezernates für Eigentumskriminalität nahmen am Donnerstag mit Kräften aus Polizei-Spezialeinheiten zwei Männer in Homburg fest. Sie sollen für einen Raubüberfall am 15. Mai in Burbach verantwortlich sein.