„Faire Tour" in Homburg : Gute Resonanz bei Radfahrt von Weltladen zu Weltladen

Auf dem Marktplatz begrüßte die Beigeordnete Christine Becker die Teilnehmer der „Fairen Radtour“. Foto: Astrid Klug

Homburg „Auf die faire Tour“, die geführte Radtour von Weltladen zu Weltladen im Saarland, machte am Samstag Station in Homburg. Die Teilnehmer radelten bei schönstem Fahrradwetter vom Weltladen Saarbrücken zum Weltladen in St. Ingbert und dann nach Homburg.

Unterwegs erfuhren sie nicht nur einiges über Fairen Handel, sondern traten auch für die Kampagne Stadtradeln Saar in die Pedale. Mit dabei waren die Homburger Frauenbeauftragte Anke Michalsky und die Radverkehrsbeauftragte Ute Kirchhoff. Zur Begrüßung war die städtische Beigeordnete Christine Becker auf den Marktplatz gekommen, heißt es in der Pressemitteilung.