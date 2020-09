Bericht im Finanzausschuss erbeten : Grüne haben weitere Fragen zu Mietverträgen

Homburg Die in der jüngsten Stadtratssitzung von Winfried Anslinger (Grüne) monierten, dubiosen Mietverträge aus Zeiten des früheren Oberbürgermeisters Karlheinz Schöner (CDU) und des suspendierten Rüdiger Schneidewind (SPD) ziehen Kreise.

Die Grünen haben eine Anfrage dazu für die Tagesordnung des nächsten Haushalts- und Finanzausschusses am Mittwoch, 7. Oktober, gestellt – und zwar im öffentlichen Teil. Mietverträge werden zwar üblicherweise nichtöffentlich besprochen. Die Grünen argumentieren aber, dass das Thema bereits im Stadtrat öffentlich besprochen wurde. Stadtkämmerer Ralf Weber hatte da unter anderem den Namen eines der Mieter genannt und erklärt, es sei der Wille von Ex-OB Karlheinz Schöner (CDU) gewesen, die Verträge so zu gestalten. Hätte man Miete verlangt, wäre demnach an anderer Stelle ein gleichhoher Zuschuss als Ausgleich an den Mieter geflossen, so Weber.