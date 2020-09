Realschule St. Ingbert und Grundschule Limbach betroffen : Weitere Covid-19-Infektionen an Schulen im Kreis

Limbach/St. Ingbert Weitere Schulen im Saarpfalz-Kreis sind von Covid-19-Infektionen betroffen. Zunächst habe die Kontaktnachverfolgung nach zwei Infektionsfällen am BBZ St. Ingbert (wir berichteten) ergeben, dass auch die Schüler der Klasse TG-S11 sowie deren Lehrer 14 Tage in Quarantäne müssten und nächsten Montag getestet würden, schreibt die Kreisverwaltung in Homburg.

Darüber hinaus meldet das Gesundheitsamt Infektionen an zwei weiteren Einrichtungen. Die Schulleitung der Albertus-Magnus-Realschule in St. Ingbert wurde am Freitag darüber informiert, dass ein Schüler der Klassenstufe 7 positiv auf getestet wurde. Als Kontaktperson betroffen sind 14 Lehrer und 102 Schüler von vier Klassen der Klassenstufe 7. Schüler und Lehrer würden am Montag, 28. September, durch ein Team des Gesundheitsamtes abgestrichen. Allen Kontaktpersonen werde eine Quarantäne bis 5. Oktober angeordnet.