Betroffene Eltern in Homburg zur Gerichtsentscheidung : Covid-Quarantäne schlägt weitere Wellen

Homburg/Bruchhof Die Eltern eines betroffenen Homburger Kindes prüfen nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Saarlouis nun Rechtsmittel. Das Gesundheitsamt Saarpfalz-Kreis habe vor der Verfügung sachliche Fehler gemacht. Ein solches Vorgehen dürfe keine Schule machen, so die Einschätzung der Eltern.

Nicht so die Eltern, die sich über ihre Homburger Anwältin Andrea Böwendorf an die Redaktion gewendet haben. Vom Positiv-Fall an der Schule hätten sie am Freitag, 11. September, erfahren. Der Betroffene habe die Nachmittagsbetreuung (in einem gut gelüfteten Raum mit dauerhaft offenen Fenstern, heißt es in dem Schreiben) zuletzt am 9. September besucht, sei am 10. September von der Schulleiterin wegen des Corona-Verdachts nach Hause geschickt worden. An besagtem Freitag habe das Gesundheitsamt die Mitschüler des Kindes in 14-tägige Quarantäne geschickt (Kontaktpersonen Kategorie 1), die Schüler der Parallelklasse und diejenigen aus der Nachmittagsbetreuung in fünftägige (Kontaktpersonen Kategorie 2). Das Gesundheitsamt habe am 16. September die Negativ-Ergebnisse beider Covid-19-Tests mitgeteilt und erklärt, dass die Quarantäne am Abend ende.