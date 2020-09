Einsätze in Homburg : Feuerwehr befreite Kind aus einem Auto

Homburg Die vergangene Woche war für die Feuerwehr der Stadt Homburg recht arbeitsintensiv. Besonders im Vordergrund stand dabei der Einsatz am letzten Samstagnachmittag in einem Waldgebiet nahe Jägersburg, wo rund 30 Fässer illegal entsorgt worden waren, die wohl mit Altöl gefüllt waren.

Doch die Wehr war noch bei anderen Einsätzen gefragt. So musste sie etwa am vergangenen Freitagmittag, 18. September, in Erbach ein Kind aus einem geparkten Pkw befreien. Es sei in dem Auto – mitsamt Fahrzeugschlüssel – eingeschlossen gewesen. Versuche, das Auto gewaltlos zu öffnen, seien fehlgeschlagen. Daher sei nur die Möglichkeit geblieben, eine Seitenscheibe mit einem Federkörner zu zerstören, um ins Innere zu gelangen, das sich in der Sonne bereits aufgeheizt hatte. Das Kind schwitzte zwar sehr, war aber ansonsten wohlauf und wurde seiner Mutter übergeben, schreibt die Wehr