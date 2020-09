Pandemiebetrieb im Koi Homburg : Corona-Regeln für Hallenbad und Sauna

Auch in Homburg darf man wieder im Innenbereich schwimmen. Ab 1. Oktober öffnet das Kombibad Sauna und Hallenbad. Foto: dpa/Jens Büttner

Homburg Ab Donnerstag darf man im Homburger Kombibad wieder drinnen schwimmen und kann auch die Sauna nutzen. Dabei gibt es aber einiges zu beachten.

Noch könnte man im Homburger Komibad draußen seine Runden drehen. Allerdings sind die aktuellen Temperaturen eher etwas für Hartgesottene. Dass es Ende September aber nicht ganz vorbei sein wird mit dem Badespaß in Corona-Zeiten, steht bekanntlich fest. Der Stadtrat hat einstimmig abgesegnet, dass es drinnen weitergehen kann – auch wenn das deutlich mehr kostet als sonst (wir berichteten). Das Homburger Komibibad darf damit ab Donnerstag, 1. Oktober, seinen Innenbereich öffnen – und zwar Hallenbad und Sauna.

So wie für die Freibadsaison, die nun zu Ende geht, gelten auch drinnen strenge Corona-Regeln. „Die unter Normalbetrieb geltenden hygienischen Anforderungen, und die damit verbundenen Reinigungsarbeiten werden erweitert, um größtmögliche Vorsorge zu treffen, das Ansteckungsrisiko zu minimieren“, teilte das Koi mit. Das zudem viele weitere Vorgaben aus dem Konzept auflistet für einen „pandemiesicheren Betrieb“.

Hier einige Beispiele: Einerseits gelten die mittlerweile überall bekannten Hygienevorgaben: Von der Handdesinfektion über die Mindestabstandsregel von 1,50 Metern zu anderen mit Ausnahme etwa zu Angehörigen eines Hausstandes. Menschenansammlung sollte man vermeiden, ebenso enge Begegnungen etwa an den Beckenumgängen. Und auch seine Personalien müssen Bade- wie Saunagäste angeben – jeder einzeln und bei jedem Besuch. Ein entsprechendes Formular findet man zum Download auf der Website des Koi (www.koi-homburg.de), man bekommt es aber auch vor Ort und kann es dann mit desinfizierten Stiften ausfüllen. Im gesamten Gebäude gilt ein Wegführungssystem.

Einen Mund-Nase-Schutz muss man in bestimmten Bereichen tragen, etwa im Kassen- und Eingangsbereich, beispielsweise auch in den Umkleiden, in den Toiletten.