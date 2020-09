Aktions-Abschluss nach Tour nach Oberauerbach auf Zweibrücker Herzogplatz : Stadtradeln endet mit Landpartie

Zweibrücken Umweltministerin Ulrike Höfken radelte durch den Regen vom Herzogplatz nach Oberauerbach und zurück.

Zwischendurch machte die Gruppe an verschiedenen Stellen Station, wo Gästeführer Frank Decker und Landschaftsführerin Miriam Krumbach über so manche Begebenheit informierten. Etwa gleich zu Beginn zwischen Herzog- und Hallplatz, als Decker die Anfänge Zweibrückens beschrieb als Station auf der Salzstraße, die der heutigen Hauptstraße entspreche.

Der Regen hörte zur Preisverleihung zum Glück auf, so dass die etwa 80 Zuhörer im Trockenen der Band Trio Finale und der Rede der Umweltministerin lauschen konnten. Höfken wies auf den großen Aktionstag zum Klimaschutz diesen Freitag hin, an dem man mit dem „Stadtradeln“ teilnehme. Radfahren verbessere aber auch die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in Coronazeiten, Stichwort „Stärkung des Immunsystems“. Man habe zum ersten Mal als Land die Stadtradeln-Aktion unterstützt. Das habe riesige Resonanz gefunden und werde im nächsten Jahr sicher fortgeführt. „Gut durchdachte Verkehrskonzepte werden in Zukunft das Radfahren noch leichter machen“, meinte Höfken. Am Ende richtet die Ministerin einen Appell an die Zuhörer: „Benutzen Sie das Rad etwas öfter! Sie machen das für sich und für Ihre Gesundheit. Und unseren Wald retten wir dann auch, der hat die Reduzierung der Treibhausgase bitter nötig.“