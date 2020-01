Carnevalclub Reinheim : Ein Quartett regiert die Reinheimer Narren

Die Termine der Reinheimer Fastnacht

Das Programm der Reinheimer Fasenacht: Freitag, 14. Februar, 15.11 Uhr: Seniorensitzung des Carneval-Clubs Reinheim (CCR) in der Grenzlandhalle. Samstag, 15. Februar, 20.11 Uhr: Große Faschings-Show des CCR in der Grenzlandhalle unter dem Motto „Las Vegas-Casino Royal“, Kartenvorverkauf am Freitag, 31. Januar, ab 18.11 Uhr im Clubheim, anschließend bei Manuela Recktenwald und an der Abendkasse. Sonntag, 16. Februar, 15.11 Uhr: Kindersitzung des CCR in der Grenzlandhalle; Donnerstag, 20. Februar (Fetter Donnerstag), 16 Uhr: Besuch der Prinzenpaare des CCR in der DRK-Seniorenresidenz Gersheim. Donnerstag, 20. Februar (Fetter Donnerstag) 17.11 Uhr: Rathaussturm gemeinsam mit dem Rubenheimer Carneval Club (RCC). Donnerstag, 20. Februar (Fetter Donnerstag), 18.11 Uhr: Schlachtfest im CCR-Clubheim. Sonntag, 23. Februar, 20.11 Uhr: große Faschingsparty mit der Stimmungsband „Holunder“ in der Grenzlandhalle. Rosenmontag, 24. Februar, 14.11 Uhr: 55. Rosenmontagzug unter dem Motto „Wenn Reinum lacht – is Fasenacht“, anschließend Party mit der Stimmungsband „Holunder“ in der Grenzlandhalle, buntes Treiben im CCR-Clubheim, bei der Feuerwehr, im Karnickelstall und in der Fischerhütte. Dienstag, 24. Februar, 15.11 Uhr: großer Kindermaskenball, in der Grenzlandhalle, Heringsessen im Gasthaus Lux und in der Fischerhütte. Aschermittwoch, 26. Februar, 18.11 Uhr: Heringsessen im CCR-Clubheim und in der Fischerhütte.