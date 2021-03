Anerkennung : Buchgutscheine gab es für Schüler der Paul-Weber-Schule

Buchgutscheine als Dank und Anerkennung für die Teilnahme an der Aktion „Vorlesen in Corona-Zeiten“ gab es für (von links): Philipp Theisen, Tabea Lebron, Hanna Grimm und Elias Gärtner. Foto: Hans-Jörg Opp/BBZ

Homburg Eine kleine Überraschung in Form von Buchgutscheinen im Wert von 200 Euro gab es dieser Tage für Schülerinnen und Schüler des Oberstufengymnasiums am Berufsbildungszentrum in Homburg, der Paul-Weber-Schule.

Das Bildungsministerium honorierte damit die Beteiligung an der Aktion „Vorlesen in Corona-Zeiten“, so BBZ-Leiter Hans-Jörg Opp.

Tabea Lebron, Hanna Grimm und Elias Gärtner, allesamt Schüler im Deutschkurs der Klassenstufe 13 von Philipp Theisen hatten sich in der Vorweihnachtszeit an dieser Vorleseaktion beteiligt. Unter Federführung ihres Deutschlehrers Philipp Theisen hatten sie online ein Video erarbeitet. Als Text hatte man sich für die Geschichte „Der allerkleinste Tannenbaum“ von Masahiro Kasuya entschieden. Die Geschichte erzählt vom allerkleinsten Tannenbaum, der trauert, da all seine Brüder die Stadt festlich erleuchten. Nur er ist als Weihnachtsbaum zu klein dafür. In der Heiligen Nacht sieht er jedoch ein helles Licht, und aus seiner Traurigkeit wird eine große Freude. Zielgruppe für das Video waren Grundschüler – entsprechend den Vorgaben der Aktion. Die Arbeit der drei Schülerinnen und Schüler der Paul-Weber-Schule gefiel und wurde honoriert.