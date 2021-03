56. Ausgabe des Wettbewerbs : Preisträger von „Schüler experimentieren“ stehen fest

Saarbrücken Normalerweise wuseln kurz vor Beginn der Preisverleihung beim Landeswettbewerb „Schüler experimentieren“ dutzende Jungforscher nervös durch die Saarbrücker Congresshalle. Bei der diesjährigen 56. Ausgabe des Wettbewerbs war jedoch alles anders.

Die Ausstellungsfläche blieb am Mittwochnachmittag komplett leer – die Teilnehmer verfolgten die Preisverleihung zuhause am PC.

Mit jeweils acht eingereichten Projekten waren die Fachgebiete Arbeitswelt und Physik am stärksten vertreten. 18 von 39 Arbeiten kamen vom Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lebach. Darunter auch eine Untersuchung der Schülerinnen Hanna Kartes und Nadja Siodlazeck passend zur Pandemie: „Wir haben fünf der am häufigsten getragenen Arten von Masken und Visieren mithilfe einer Wärmebildkamera überprüft“, erklären sie. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die FFP2-Maske am besten schützt.