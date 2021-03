Vorfall in Kirkel-Neuhäusel : Zwei Mädchen von Unbekanntem angesprochen

Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa Foto: dpa/Friso Gentsch

Kirkel-Neuhäusel Die Polizei warnt vor einem Mann, der in der Kaiserstraße in Kirkel-Neuhäusel zwei kleine Mädchen angesprochen hat. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen gegen 17 Uhr in Nähe der der Einmündung „Am Hasensprung“, bei dem ein 7- und ein 14-jähriges Mädchen von dem ihnen gänzlich unbekannten Mann angesprochen wurden.

Zuvor habe der Mann die beiden Mädchen über einen längeren Zeitraum beobachtet. Im weiteren Verlauf habe er sie angesprochen und gefragt, ob er mit seinem Mitfahrer abklären solle, ob er die beiden Mädchen mitnehmen könne. Als die Mädchen dies verneinten, sei der Mann davongefahren, teilt die Polizei mit.

Personenbeschreibung: Der Mann ist 50 bis 60 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hat eine kräftige Gestalt mit „Bierbauch“, er trägt graues, kurzes, aber volles und hochgestyltes Haar. Der Mann war mit einem schwarzen T-Shirt mit blauer oder schwarzer kurzärmliger Weste bekleidet. Bei dem mitgeführten Fahrzeug handelte es sich möglicherweise um einen blauen, viertürigen Pkw, älteres Modell (eventuell Opel, kein Kombi) mit Essener Kennzeichen, der zur besagten Zeit an der Örtlichkeit gesehen wurde, wie die Polizei weiter mitteilt.