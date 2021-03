Gymnasium am Krebsberg Neunkirchen : Krebsberg-Schüler laut Umfrage zufrieden mit Homeschooling

Gymnasium am Krebsberg Neunkirchen

Ein Schüler löst am Computer in seinem Zuhause Schulaufgaben, die ihm seine Lehrer schicken. Homeschooling ist mit der Pandemie alltäglich geworden. Foto: dpa/Ulrich Perrey

Neunkirchen (red) Die außergewöhnlichen Umstände im Corona-Jahr stellen Lehrkräfte, Schüler und Eltern vor besondere Herausforderungen und der Einsatz digitaler Medien im Rahmen des begleiteten Lernens von zuhause rückt stark in den Fokus.

Als bisher einzige Schule im Saarland hat das Gymnasium am Krebsberg mit der Unterstützung des Landesinstituts für Pädagogik und Medien die Perspektive der Schüler und Schülerinnen sowie deren Eltern in den Blick genommen und in einer Online-Befragung das begleitete Lernen von zuhause evaluieren lassen. Dies teilt die Schule mit.