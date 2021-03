Entwicklung der Pandemie im Saarpfalz-Kreis : Corona: Inzidenz leicht über 50

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarpfalz-Kreis steigt weiter, es wurden 17 Neu-Infektionen bekannt. Foto: dpa/Wilfredo Lee

Homburg/Bexbach/Kirkel 17 neue Coronafälle hat das Gesundheitsamt am Dienstag für den Saarpfalz-Kreis gemeldet, die meisten davon, nämlich acht, wurden in St. Ingbert bekannt. Vier Positivtests waren es in Homburg, je einer in den übrigen Kommunen.