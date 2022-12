Krippenweg in Blieskastel : Ein Krippenweg führt zu 23 Geschäften in Blieskastel

Der Alschbacher Holzschnitzer Werner Wandel (mit Laterne) führt bei einem Rundgang zu den 23 Stationen des Krippenwegs, hier zum Schloss-Cafe Kuhn mit einer orientalischen Krippe. Foto: Hans Hurth

Blieskastel Bis zum Tag der Heiligen drei Könige, sorgt in der Blieskasteler Altstadt eine Premiere für Aufmerksamkeit. In den Schaufenstern von 23 Geschäften ist erstmals ein Krippenweg aufgebaut, der am Luitpoldplatz mit der ersten Station beginnt und als Rundgang bei der Stadtbücherei gegenüber endet.

Bei der offiziellen Eröffnung begrüßten die Organisatoren, Christel Jene und Sandy Will vom Stadtmarketing der Citta-Slow-Stadt Blieskastel gemeinsam mit Werner Wandel, dem bekannten Alschbacher Holzschnitzer, die ersten Besucher. Musikalische Begleiter mit weihnachtlichen Weisen waren bei der Raumausstattung Leyboldt als Station 1 Bläser des Orchestervereins Lautzkirchen um Dirk Prechtl und Rainer Schetting. Werner Wandel hatte zum Auftakt Figuren vom Heide Krippenmuseum Sankt Ulrich aus Südtirol aufgebaut. Durch die Altstadt ging es über die Kardinal-Wendel-Straße zum Schlossberg, durch die Zweibrücker Straße und die Von-der-Leyen-Straße bis zur Abschluss-Station. Unterwegs hatte Wandel Interessantes zu den ausgestellten Krippen zu erzählen. „Hergestellt sind die meisten Krippen von Teilnehmern der Kreisvolksvolkshochschule in Schnitzkuren oder von Privatpersonen“, so Wandel. Neben 23 Krippen mit Figuren gibt es fünf Krippenstationen mit 40 Zentimeter hohen Figuren „Original Heide“ aus Südtirol bestückt. Die einzelnen Gebäude und Landschaften hatte Werner Wandel hergestellt.

Beim abendlichen Rundgang half Wandel das Licht seiner Laterne. Die Krippen waren so ins rechte Licht gerückt. Von der Herbergssuche, der Geburt Jesu, der Botschaft an die Hirten bei der Boutique Monsieur, die Flucht nach Ägypten oder eine orientalische Krippe mit handgeschnitzten Figuren beim Schloss- Cafe Kuhn, ein Alpenstall mit 25 Zentimeter großen Holzfiguren beim Hutgeschäft Horbach sowie einen Bauernstall von Markus Zimmer mit handgeschnitzten Figuren beim Foto-Shop Roman Schmidt, zum Stall Lindau bei Feinkost Moser bis zu einem 90 Zentimeter hohen Krippenblock bei der Barbara- Apotheke. „Alles aus Holz geschnitzt, geschliffen, geschnitten und bearbeitet. Der Blieskasteler Krippenweg bietet vor allem in den Abendstunden einen tollen Blickfang mit bleibenden Eindrücken“, hielt Christel Jene fest.