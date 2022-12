Gemeindehaus in Wolfersheim : Das Gemeindehaus ist jetzt renoviert

Wolfersheim Wolfersheims Protestanten freuen sich. Finanzielle Unterstützung gab es aus dem Umweltministerium.

„Die Umbaumaßnahmen im Gemeindehaus der Protestantischen Kirchengemeinde Wolfersheim sind abgeschlossen, die Wohnung ist seit dem 1. November vermietet. Dank einees Zuschusses aus dem Programm „Förderung der nachhaltigen Dorfentwicklung im Saarland, Europäischer Landwirtschaftsfonds für Entwicklung des ländlichen Raumes“ konnte die Kirchengemeinde dieses Projekt der umfangreichen Renovierung der ehemaligen Lehrerwohnung erfolgreich angehen und jetzt abschließen“, freute sich im Gespräch mit unserer Zeitung die Presbyterin und an vielen Fronten in der Gemeinde aktive Gudrun Süs- Seel.

„Fenster, Fensterläden, Haustür, Innentüren, Heizung, Fußboden, Wasser-und Stromleitungen wurden erneuert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: sowohl innen als auch außen zeigt sich nun ein schöner Anblick.“ Das zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtete Gebäude steht in unmittelbarer Nähe zur protestantischen Kirche und der ehemaligen Schule. Das Haus, das neben einem Presbyter-Raum auch die örtliche Brennerei beherbergt, hat dorfbildprägenden Charakter und konnte seinen ursprünglichen Charme beibehalten. So entsprechen die Holzfenster und die Rollläden dem damaligen Zeitgeist.

„Ein Dankeschön geht an Michael Burr, Anton Ebel und das Umweltministerium, die bei der Beantragung der Mittel aus dem Förderprogramm uns unterstützten. Den Eigenmitteln der Protestantischen Kirchengemeinde Wolfersheim und dem Zuschuss aus dem Eler-Programm ist zu verdanken, dass nur ein kleiner Kredit für die Renovierung aufgenommen werden musste, der nach wenigen Jahren mit den Mieteinnahmen zurückgezahlt sein wird. Nicht zuletzt bedankte sich das Wolfersheimer Presbyterium bei Sabine Grunder und Gerda Huber vom evangelischen Verwaltungsamt in Zweibrücken, die stets mit Rat und Tat zur Seite standen. Ein Blick in die Zukunft: „Im zweiten Obergeschoss soll zu gegebener Zeit eine weitere Wohnung entstehen“, so Gudrun Süs- Seel abschließend.