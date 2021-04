Leserbrief zu Verkehrslärm in Niederwürzbach : Grenzwert wird nie eingehalten

Verkehrslärm

Man muss dem Ortsrat von Niederwürzbach ein großes Kompliment machen, dass er sich einhellig für Lärmminderung in Durchgangsstraßen ausspricht. Tatsächlich ist dieses Problem in den letzten Jahren immer größer geworden. Lärmmessungen des Ökologischen Instituts Blieskastel in verschiedenen Straßen im Stadtgebiet von Blieskastel haben ergeben, dass die Grenzwerte weder tagsüber noch während der Nacht eingehalten werden. Als Bürger fragt man sich, wozu diese Grenzwerte überhaupt da sind, wenn sie folgenlos überschritten werden können. Wenn mein Auto zu viel Ruß ausstößt, kriegt es keinen TÜV. Wenn die Straßen zu laut sind, passiert nichts. Es sind vor allem die Lkw und die Busse, die zu Erschütterungen an Gebäuden führen. Hier wäre ein Tempolimit eine einfache Lösung, um Krach und Vibrationen zu vermindern. Es bleibt zu hoffen, dass auch Kreis und Land endlich die Probleme der Anlieger von Durchgangsstraßen ernst nehmen.