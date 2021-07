Busverkehr in Blieskastel : Bahnübergang bei Lautzkirchen wird gesperrt

Bauarbeiten behindern den Busverkehr bei Lautzkirchen. Foto: dpa/Jan Woitas

Blieskastel Ab dem kommenden Montag, 26. Juli, bis Donnerstag, 29. Juli, wird der Bahnübergang Lautzkirchen auf der L111 zwischen Niederwürzbach und Lautzkirchen voll gesperrt. Hiervon betroffen ist auch die Linie 506 in beiden Fahrtrichtungen, die umgeleitet werden muss.

Die Linie 506 verkehrt zwischen Blieskastel und Niederwürzbach in beiden Richtungen ohne Zwischenhalt über Aßweiler und Seelbach. In Niederwürzbach wird eine Schleife gefahren, in der die Haltestellen Niederwürzbach Abzweigung Bahnhof, Niederwürzbach Kirche und Niederwürzbach Grundschule bedient werden.

Für die Fahrgäste aus Alschbach wird in diesem Zeitraum ein Anruf-Linien-Taxi nach Niederwürzbach und zurück eingerichtet. An der Haltestelle Niederwürzbach, Grundschule in der Würzbachhallenstraße, besteht dann im Stundentakt die Möglichkeit, in die Linie 506 nach Saarbrücken oder Blieskastel/Webenheim umzusteigen. Bus-Kunden, die diese Anruf-Linien-Taxi-Verbindung von Alschbach aus benutzen wollen, sollen sich mindestens 60 Minuten vor Fahrtbeginn bei der Taxizentrale des Taxiunternehmens Di Biase unter Tel. (06842) 89 18 88 anmelden.