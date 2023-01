Stadt Blieskastel : Die Haushaltspläne der Stadt Blieskastel

Blieskastel Im Februar soll der Blieskasteler Stadtrat den Haushaltsplan für dieses Jahr verabschieden. Bürgermeister Bernd Hertzler (SPD) und der Zweite Beigeordnete Guido Freidinger (SPD) haben schon einmal die wichtigsten Investitionen in den Stadtteilen erläutert.

„Abgesehen von diesen Sondermaßnahmen trägt der Haushaltsentwurf aber vor allem unserem Ziel einer ausgewogenen Entwicklung aller Blieskasteller Stadtteile Rechnung“, so Hertzler. So sehe der Haushalt für Aßweiler die Umgestaltung des ehemaligen Sportplatzes zu einem Multifunktionsfeld und den Umbau der Turnhalle zur Mehrzweckhalle vor. Für Ballweiler sind für die Sanierung des Brunnenumfeldes rund 61000 Euro vorgesehen und für den Einstieg in die Herrichtung des Fahrradweges zwischen Ballweiler und Biesingen rund 25000 Euro. In Bierbach ist außer der Umgestaltung des Dorfplatzes über Ortsratsmittel die Planung eines neuen Feuerwehrgerätehauses im Haushalt veranschlagt. In Biesingen kann voraussichtlich mit der Realisierung des Mehrgenerationen-Pavillons begonnen werden, nachdem inzwischen die Förderanträge gestellt und unter Einrichtung der erheblichen Landeszuschüsse auch die Finanzierung der rund 800000 Euro sichergestellt ist. In Blickweiler steht die Erweiterung oder der Neubau der Kita und der Nachmittagsbetreuung an; hierfür sind Planungskosten in Höhe von brutto 450000 Euro veranschlagt. Zusätzlich sind für einen Neu- oder Ersatzbau der Feuerwehrgerätehäuser in Ballweiler-Wecklingen und Blickweiler 50000 Euro vorgesehen. In Blieskastel-Mitte sind Mittel für einen Einsatzleitwagen der Feuerwehr (190000 Euro als städtischer Zuschuss zu den Renovierungskosten des Sportplatzes 40000 Euro für die Umgestaltung des Luitpoldplatzes 100000 Euro und für verschiedene Straßenausbau- und Erschließungsmaßnahmen rund 70000 Euro vorgesehen. Für Breitfurt ist die Errichtung der künstlerischen Adaption der historischen Reiterstandbilder und als Gemeinschaftsinvestition mit der Nachbargemeinde Wolfersheim der Neubau einer Fahrrad-und Fußgängerbrücke über die Blies geplant. Beide Projekte erfreuen sich überdurchschnittlich hoher Förderanteile und sind daher ausfinanziert. In Brenschelbach sollen die Neugestaltung des ehemaligen Sportplatzes und der Umbau des ehemaligen Sportheimes zu einem Jugendzentrum in Angriff genommen werden. Hierfür sind im kommenden Jahr die Planungsmittel vorgesehen. In Böckweiler stehen ein barrierefreier Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus sowie die Erneuerung der Notbeleuchtung an. In Mimbach und Webenheim sollen ebenfalls die Dorfgemeinschaftshäuser barrierefrei werden. Die mit Abstand größte Investition in Höhe von derzeit rund 6,5 Millionen Euro ist derzeit mit dem Neubau einer siebengruppigen Kita und dem Neubau der Brücke über den Würzbacher Weiher in der Größenordnung von rund 660000 Euro in Niederwürzbach geplant. Für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Wolfersheim sind einschließlich der Ortsratsmittel rund 50000 Euro im Haushalt 2023 eingeplant. Den Ortsräten stehen darüber hinaus rund 103000 Euro insgesamt für kleinere Reparaturen und Anschaffungen in eigener Regie zur Verfügung.